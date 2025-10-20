Sáenz Peña: Finalizó con éxito el primer curso de emergencia en traslado sanitario

El curso de capacitación en emergencias médicas, destinado al personal sanitario de la Región Sanitaria VII, culminó con una amplia participación de profesionales y agentes de salud.

La propuesta formativa contó con seis módulos que abordaron temáticas claves para el desempeño de la profesión en situaciones críticas. Iniciado en abril, el curso estuvo orientado a personal sanitario que desarrolla tareas en terreno —choferes, enfermeros y obstetras—, fijando normas y protocolos para el traslado de pacientes. Además, médicos de la región participaron en dos módulos presenciales y en el resto de manera virtual.

Actualmente, la capacitación se dicta también para la Región Sanitaria V, que comprende a Juan José Castelli y zonas aledañas, y concluirá el próximo 14 de noviembre.

“Nuestra proyección es volver a realizar este curso el próximo año y avanzar en una especialización para enfermeros en Emergencias”, destacó el Dr. Nicolás Ivancovich, director de Emergencias Médicas.