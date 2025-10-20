Sáenz Peña: Finalizó con éxito el primer curso de emergencia en traslado sanitario

WhatsApp Image 2025-10-20 at 08.02.01

El curso de capacitación en emergencias médicas, destinado al personal sanitario de la Región Sanitaria VII, culminó con una amplia participación de profesionales y agentes de salud.

La propuesta formativa contó con seis módulos que abordaron temáticas claves para el desempeño de la profesión en situaciones críticas. Iniciado en abril, el curso estuvo orientado a personal sanitario que desarrolla tareas en terreno —choferes, enfermeros y obstetras—, fijando normas y protocolos para el traslado de pacientes. Además, médicos de la región participaron en dos módulos presenciales y en el resto de manera virtual.

Actualmente, la capacitación se dicta también para la Región Sanitaria V, que comprende a Juan José Castelli y zonas aledañas, y concluirá el próximo 14 de noviembre.
“Nuestra proyección es volver a realizar este curso el próximo año y avanzar en una especialización para enfermeros en Emergencias”, destacó el Dr. Nicolás Ivancovich, director de Emergencias Médicas.

