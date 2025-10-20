Este Viernes 24, Se Acreditará El Refrigerio

WhatsApp Image 2025-10-20 at 09.17.15

El gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el pago del Refrigerio para los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial, que se abonará este viernes 24 y se depositará a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco SA.

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga señaló que “este viernes 24 por la tarde estará acreditado el Refrigerio para todos los empleados públicos, lo que representa una muestra de responsabilidad y compromiso, como nos pide el gobernador Leandro  Zdero, con una administración ordenada”.

“Con transparencia, como pide el gobernador Zdero, podemos cumplir con el pago, una vez más, del Refrigerio para los empleados activos de la administración”, añadió el funcionario de Hacienda y Finanzas.

Como es habitual, los trabajadores podrán acceder a los beneficios del Refrigerio a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco.

