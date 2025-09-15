Hallan un hombre sin vida en un vivero de la zona sur de Resistencia

En la noche de este domingo, personal de la Comisaría Décima Metropolitana encontró a un hombre sin signos vitales en un vivero ubicado en calle María Moisan al 150 aproximadamente, en la ciudad de Resistencia.

De acuerdo con el informe policial preliminar, alrededor de las 23:15 efectivos que realizaban recorridas de rutina observaron a una persona tendida boca abajo, apoyada contra el tejido perimetral de la propiedad. Hasta el momento no se pudo establecer la identidad del fallecido.

El propietario del lugar, Omar Rubén Fernández, de 59 años, relató a los agentes que no advirtió movimientos extraños previos al hallazgo.

Una ambulancia del servicio 6946, a cargo del enfermero Roberto Romero, acudió de inmediato y constató que la víctima no presentaba signos vitales.

Se dio intervención al médico policial y al Gabinete Científico del Poder Judicial, quienes realizaron las primeras pericias en la escena. También se hizo presente el Comisario Inspector Jesús Juan José Ojeda, en representación de la Supervisión Zona IV Metropolitana.

Las autoridades informaron que la investigación continúa para determinar la identidad del hombre y las circunstancias de su muerte.