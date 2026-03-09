Sáenz Peña: avanza la construcción del tercer edificio en el barrio Puerta del Sol

En la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña avanza la construcción del tercer edificio de departamentos en el barrio Puerta del Sol, una obra impulsada por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda en el marco del proceso de reactivación de proyectos habitacionales en la provincia.

El nuevo edificio se levanta en el sector noreste de la ciudad termal, dentro de un complejo habitacional que ya cuenta con dos torres finalizadas y habilitadas. En el lugar, operarios de la empresa encargada trabajan en distintas etapas constructivas para consolidar el desarrollo de esta segunda etapa del plan de viviendas.

Durante una recorrida por el predio, el vocal del IPDUV, Daniel Monti, supervisó el avance de los trabajos y dialogó con los trabajadores que se desempeñan en la obra. En ese contexto, destacó el esfuerzo que realiza el gobierno provincial para sostener proyectos habitacionales y avanzar con obras que habían quedado paralizadas.

“El objetivo es continuar con estas obras que son fundamentales para que más familias chaqueñas puedan cumplir el sueño de acceder a su vivienda propia”, expresó el funcionario.

Desde el organismo provincial indicaron que la construcción forma parte de un plan habitacional destinado a ampliar la oferta de departamentos en Sáenz Peña, acompañando el crecimiento urbano de la ciudad y brindando nuevas soluciones habitacionales para los vecinos.

Asimismo, remarcaron que este tipo de obras no solo permite dar respuesta a la demanda de viviendas, sino también generar empleo en el sector de la construcción y dinamizar la economía local.