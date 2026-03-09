Diputadas impulsan un proyecto de ley para fortalecer la educación técnica

Las diputadas provinciales Magda Ayala y Gladys González presentaron un proyecto de Ley Integral de Educación Técnico Profesional, una iniciativa que busca jerarquizar esta modalidad educativa y convertirla en una política de Estado orientada al desarrollo productivo y la generación de oportunidades para los jóvenes de la provincia.

La propuesta fue elaborada a partir de un trabajo territorial y de diálogo con docentes, estudiantes, empresarios, sindicatos y representantes de distintas comunidades de Chaco. Según explicaron las legisladoras, el objetivo es fortalecer el vínculo entre educación y trabajo, generando herramientas que favorezcan el desarrollo local y el arraigo en cada región.

Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la creación de Regiones Productivas Educativas, con ofertas formativas adaptadas a las características de cada territorio. La iniciativa apunta a potenciar sectores estratégicos como la agroindustria, la foresto-industria, la economía del conocimiento, el turismo, las energías renovables y la economía social.

Además, el proyecto contempla la creación de una Subsecretaría de Educación Técnico Profesional, un sistema provincial de evaluación y seguimiento de egresados, y un fondo específico destinado a infraestructura, equipamiento y actualización tecnológica para las instituciones educativas.

También incluye políticas de inclusión, becas estudiantiles y acciones para promover la participación de mujeres en especialidades técnicas. Asimismo, propone garantizar el acceso a la formación en zonas rurales y comunidades de pueblos originarios, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas en todo el territorio provincial.

Las diputadas señalaron que la iniciativa busca colocar a la educación y al trabajo en el centro de la agenda pública, entendiendo a la educación técnica como una herramienta clave para el desarrollo económico y la movilidad social.

Finalmente, convocaron a los distintos bloques políticos de la Legislatura a acompañar la propuesta, destacando que fortalecer la educación técnica es fundamental para impulsar el crecimiento productivo, la inclusión y la igualdad de oportunidades en la provincia.