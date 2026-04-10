Sáenz Peña: allanamiento antidrogas terminó con una mujer detenida y secuestro de marihuana

Un operativo antidrogas realizado en la madrugada de este viernes en Presidencia Roque Sáenz Peña culminó con la aprehensión de una mujer y el secuestro de estupefacientes, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Drogas.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Operaciones Drogas Interior, en una vivienda ubicada sobre calle República del Paraguay al 600, en el barrio Puerta del Sol, en cumplimiento de una orden del Juzgado de Garantías local.

Durante el allanamiento, los efectivos incautaron 11 envoltorios con marihuana que arrojaron un peso total de 26,7 gramos. Además, secuestraron una balanza de precisión, recortes de polietileno utilizados para el fraccionamiento, dos tijeras, un teléfono celular y una suma de 11.800 pesos en efectivo.

En el lugar fue detenida una mujer de 46 años, señalada como principal investigada en la causa. Según fuentes policiales, también registraba un pedido de captura vigente en otro expediente relacionado con estupefacientes.

La mujer fue examinada por el médico policial y posteriormente alojada en la División Violencia Familiar y de Género, mientras continúan las actuaciones judiciales con intervención de la Fiscalía Antidrogas.