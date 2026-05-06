«Tres niños quedaron solitos» desgarradora despedida a Graciela López

La provincia del Chaco atraviesa horas de profunda conmoción tras el brutal crimen de Graciela Mabel López, una mujer de 33 años asesinada por su expareja en un hecho que también dejó otra víctima fatal.

El caso generó un fuerte impacto social, no solo por la violencia extrema del episodio, sino también por las consecuencias familiares: tres niños quedaron sin su madre, lo que motivó desgarradores mensajes de despedida en redes sociales por parte de familiares, amigos y allegados.

“Ese tipo no pensó en los tres niños que iba a dejar solitos”, expresó una de las personas cercanas a la víctima, en medio de publicaciones cargadas de dolor, incredulidad y reclamos de justicia. Otros mensajes recordaron a López como “una gran mujer y mamá”, destacando su rol familiar y humano.

La comunidad educativa del Instituto San Fernando Rey, donde la mujer cursaba estudios, también manifestó su pesar y se sumó al reclamo colectivo: “Levantamos la voz por Justicia y transformamos nuestro luto en compromiso: por ella y por todas, Ni Una Menos”.

El hecho vuelve a poner en primer plano la problemática de la violencia de género en la provincia y en el país, reavivando la exigencia de políticas más efectivas de prevención, contención y protección para las víctimas.

Mientras avanza la investigación judicial, el caso de Graciela López se suma a una larga lista de femicidios que interpelan a toda la sociedad y refuerzan un reclamo que no cesa: justicia y medidas urgentes para evitar que estos crímenes se repitan.