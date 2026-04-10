General San Martín: trasladaron a “Keko”, detenido por abigeato, y quedó a disposición de la Justicia chaqueña

Un hombre de 42 años, conocido como “Keko”, fue trasladado desde la provincia de Buenos Aires hacia General San Martín, en el marco de una causa por supuesto abigeato agravado y encubrimiento calificado.

El procedimiento fue realizado por una comisión policial que viajó hasta la localidad bonaerense de Suipacha, donde el acusado se encontraba detenido tras haber intentado ocultarse fuera de la provincia. Previamente al traslado, fue examinado por un médico legista, quien certificó que se encontraba en condiciones de salud aptas para su movilización.

El operativo de traslado se desarrolló sin inconvenientes y bajo supervisión judicial. La comitiva arribó durante la madrugada del viernes a General San Martín, donde el detenido fue alojado en la dependencia policial local.

De esta manera, el acusado quedó formalmente a disposición de la Justicia chaqueña, que continuará con las actuaciones correspondientes en la causa que lo vincula a delitos rurales.