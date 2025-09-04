Russo seguirá internado: qué dice su entorno y el silencio de Boca

Miguel Angel Russo seguirá internado en la clínica Fleni, decisión que tomaron los médicos debido a que quieren seguir su tratamiento de cerca y hasta que la infección urinaria no baje en su totalidad, no le darán el alta.

Russo quedó internado ayer luego de que los resultados del examen de orina no le dieran bien y continuará en principio 24 horas más en la clínica ubicada en el barrio de Belgrano: en caso de que la evolución sea favorable, podría irse a su casa este jueves por la mañana.

Hoy, Miguel recibió la visita de Ignacio, su hijo, delantero de Tigre. Desde su círculo íntimo aseguran que se encuentra muy bien de ánimo y que, incluso desde anoche, insiste con volver a su casa para estar a cargo del plantel en la vuelta a los entrenamientos. Por el momento, no sucederá y Claudio Úbeda seguirá al frente del grupo, al menos mañana.

Russo pasó la noche del martes con suero, a través del cual lo mantuvieron hidratado y le administraron antibióticos para combatir la infección. Los cultivos determinaron que es una bacteria bastante fuerte, por lo que los médicos consideraron que debe permanecer en el Fleni y no hacer un tratamiento ambulatorio.

Un detalle que llamó la atención es que el club no emitió ningún comunicado oficial ni mensaje de apoyo a través de sus redes sociales sobre la salud de su entrenador. El plantel, incluso, regresó a los entrenamientos sin la presencia de su técnico.

La práctica estuvo bajo la conducción de Úbeda y el resto del cuerpo técnico, conformado por Juvenal Rodríguez, segundo ayudante de campo, Adrían Gerónimo y Cristian Aquino, preparadores físicos, y Cristian Muñoz, entrenador de arqueros. Ellos estarán al frente también del entrenamiento del jueves.

Esta situación se da luego de que al DT de 69 años se lo viera desmejorado en sus últimas apariciones públicas; de hecho, los últimos dos partidos de Boca los pasó sentado sin levantarse ni dar indicaciones. Visiblemente cansado y falto de energía, todos esperan que tras esta internación, su salud repunte y pueda recibir el alta médica en las próximas horas.