Importante operativo antidrogas en General San Martín: secuestran dinero, elementos de corte y detienen a una mujer

La División Operaciones Drogas de General San Martín, dependiente de la Dirección General de Consumos Problemáticos y Antinarcóticos, llevó adelante un allanamiento en el barrio La Toma de esa ciudad, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional 23.737.

Procedimiento y autoridades intervinientes

La diligencia se concretó el miércoles 3 de septiembre, entre las 17:45 y las 20:00 horas, en un domicilio ubicado en calle Córdoba, entre México y Bolivia, por orden del Juzgado de Garantías de la V Circunscripción, a cargo de la Dra. Ana María Rubio, y con intervención de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N.° 2, cuya titular provisoria es la Dra. Ana Mariángeles Benítez.

Elementos secuestrados

En el operativo se logró el secuestro de:

  • 💵 $817.400 en efectivo.

  • 📦 Recortes de polietileno de distintos colores utilizados para fraccionar estupefacientes.

  • 📱 Un teléfono celular Samsung modelo A5.

  • ✂️ Dos tijeras, una de mango negro y otra naranja.

Detención

En el lugar fue aprehendida Rosalía Ruiz, de 27 años, domiciliada en la misma zona, quien quedó a disposición de la justicia.

Antecedente reciente

Cabe señalar que esta diligencia está directamente vinculada con un procedimiento realizado el 31 de agosto pasado, en el que la misma mujer había sido aprehendida con un envoltorio tipo “bochón” de 27,7 gramos de cocaína y una motocicleta Zanella ZB 110 cc, también secuestrada en aquella ocasión.

Continuidad investigativa

El comisario Hernán Pedro Gómez, jefe de la División Operaciones Drogas de General San Martín, confirmó que estas actuaciones forman parte de una investigación en curso para combatir el tráfico y la comercialización de estupefacientes en la región.

 

