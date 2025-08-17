Rumbo Al 26 De Octubre: El Frente La Libertad Avanza Oficializó Su Lista De Candidatos

La vicegobernadora de la provincia, Silvana Schneider, será candidata a Senadora, y la lista será encabezada por el joven Juan Cruz Godoy de la LLA.

La Libertad Avanza, comunicó hoy oficialmente a los candidatos que competirán por las bancas en el Congreso Nacional para Senadores y Diputados Nacionales, en las elecciones del próximo 26 de octubre.

CANDIDATOS A SENADORES:

1.Juan Cruz Godoy

2.Silvana Schneider

3.Sebastián Lazzarini

4.Lorena Mercado

CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES

1. Mercedes del Rosario Goitía

2. Guillermo Agüero

3. Glenda Seifert

4. ⁠Marcos Pastori

Suplentes:

Marcela Pibernus

David Serfaty

Patricia Valussi

En un acuerdo electoral el presidente Milei y el gobernador Zdero apuestan a sus mejores mujeres y hombres en las listas vinculadas con la defensa de los chaqueños y la defensa de los intereses de la provincia en la Nación”.

Juan Cruz Godoy y Rosario Goitía encabezarán la lista de candidatos nacionales por LLA en Chaco

El licenciado en Administración irá como postulante a la banca en el Senado, mientras que la abogada chaqueña para la diputación nacional. La propuesta de Javier Milei y Karina Milei busca consolidar un cambio profundo en el país.

La Libertad Avanza (LLA) Chaco anunció oficialmente a sus candidatos nacionales para la provincia de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. La lista estará encabezada por Juan Cruz Godoy como candidato a senador nacional y Rosario Goitía como candidata a diputada nacional.

Rosario Goitía, reconocida abogada y profesora universitaria, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y educativo. Su experiencia como mediadora y asesora en la administración, sumada a más de dos décadas de ejercicio en el ámbito legal, la posiciona como una referente con sólida formación y compromiso para representar los intereses de los chaqueños en el Congreso.

Por su parte, Juan Cruz Godoy es licenciado en Administración, con experiencia en gestión empresarial, finanzas y análisis de datos. Su paso por el sector privado, tanto en compañías locales como en Oroganizaciones Internacionales, lo convierte en una figura joven con visión estratégica y capacidad para impulsar transformaciones en materia económica, de desarrollo productivo y de modernización institucional.

La Libertad Avanza en Chaco reafirma así su vocación de presentar candidatos preparados, comprometidos y alineados con el proyecto nacional que lideran el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes están marcando el rumbo de la reconstrucción de la Argentina.

“Es tiempo de dar continuidad al cambio iniciado en diciembre de 2023. Con Rosario Goitía y Juan Cruz Godoy, La Libertad Avanza en Chaco propone una representación genuina, honesta y con capacidad de trabajo en defensa de la libertad, la república y el progreso económico de nuestra provincia”, señalaron desde el espacio.