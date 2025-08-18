For Ever perdió en Jujuy y se aleja de la punta

9033w850h478c.jpg

Chaco For Ever perdió este domingo, en Jujuy, ante Gimnasia y Escrima por 2 a 0, por la fecha 27 de la Primera Nacional, y quedó séptimo en la Zona B, a nueve puntos del líder.

El conjunto jujeño abrió el marcador a los 12 minutos, con un gol de Gustavo Fernández, mientras que a los 38, Francisco Molina amplió la diferencia.

Gimnasia de Jujuy fue claramente superior a For Ever, quue sumó solo 7 puntos de los últimos 18 en juego, con tres derrotas, dos victorias, y un empate.

Con este resultado, el equipo de Ricardo Pancaldo quedó séptimo en la Zona B, con 43 puntos, a nueve unidades del puntero, Gimnasia de Mendoza.

En la próxima fecha, For Ever recibirá a Agropecuario, el domingo, a partir de las 16.30.

Más Noticias

ad11ee5a-4f84-432c-a28e-e6aa5f690d9f

Rumbo Al 26 De Octubre: El Frente La Libertad Avanza Oficializó Su Lista De Candidatos

WhatsApp Image 2025-08-16 at 17.55.25

Un Polémico Penal Dejó A Sarmiento Con Las Manos Vacías En Su Visita A Corrientes

268972w850h638c.jpg

Corrientes: con la largada de lanchas, comenzó la Fiesta Nacional del Dorado

Te pueden interesar

181158w850h478c.jpg

El Gobierno intervino la Comisaría de Taco Pozo

9033w850h478c.jpg

For Ever perdió en Jujuy y se aleja de la punta

ad11ee5a-4f84-432c-a28e-e6aa5f690d9f

Rumbo Al 26 De Octubre: El Frente La Libertad Avanza Oficializó Su Lista De Candidatos

WhatsApp Image 2025-08-16 at 17.55.25

Un Polémico Penal Dejó A Sarmiento Con Las Manos Vacías En Su Visita A Corrientes

3e5e15ed-1111-4f72-9eb3-32c573270192

Recuperan en Resistencia un automóvil con pedido de secuestro por la Policía Federal