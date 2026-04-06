Romero desmiente renuncias masivas en la Policía y asegura que “la fuerza trabaja con normalidad”

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, negó versiones sobre renuncias masivas dentro de la fuerza y aclaró que en los últimos días solo se registraron tres dimisiones, en un contexto que calificó como “habitual” dentro de la institución.

“En los últimos 10 días tuvimos únicamente tres renuncias. Se viralizaron listas que no son reales”, afirmó el funcionario, quien explicó que uno de los efectivos dejó la fuerza tras ingresar al Poder Judicial, otro por motivos personales vinculados a actividades privadas y un tercero por no adaptarse a la carrera policial.

Romero remarcó que la situación no afecta el funcionamiento de la Policía y sostuvo que “la fuerza trabaja con normalidad”, descartando cualquier tipo de crisis interna.

En cuanto al contexto general, el jefe policial reconoció que la cuestión salarial es una preocupación, aunque insistió en que no existe un problema estructural que derive en salidas masivas de personal.

Por otro lado, destacó los operativos recientes contra el narcotráfico en distintos puntos de la provincia, con secuestros de drogas y detenciones en localidades como La Tigra y zonas rurales del interior. “Tenemos mucha información y estamos desarticulando puntos de venta”, aseguró.

Asimismo, se refirió a los operativos contra los denominados “wileros”, señalando que se intensificaron los controles, con secuestro de motocicletas y actuaciones contravencionales en coordinación con municipios.

Finalmente, informó que la Policía del Chaco cuenta actualmente con unos 8.100 efectivos, lo que representa un incremento respecto a los 7.000 que había a fines de 2023.