Robo a mano armada: tras un allanamiento recuperaron una moto robada y demoraron a un menor

La Policía del Chaco logró recuperar una motocicleta robada y demoró a un adolescente en el marco de una investigación por un violento robo a mano armada ocurrido el pasado 30 de agosto en la capital chaqueña.

Según la denuncia, aquella madrugada alrededor de las 5.40, David José López (25) regresaba a su domicilio en calle Seitor al 2200 cuando fue interceptado por dos motocicletas Honda Wave 110 de color blanco, cada una con dos ocupantes. Los delincuentes le cerraron el paso, lo derribaron de un golpe y, bajo amenaza con un arma de fuego, le sustrajeron su motocicleta Zanella ZB 110 gris oscuro.

Horas después, móviles de la Comisaría Quinta que patrullaban la zona de avenidas Edison y España detectaron a dos hombres en moto que, al notar la presencia policial, emprendieron la fuga. Tras una persecución que culminó en la calle Fortín Warnes al 4700, los sospechosos abandonaron los rodados. Una de las motos era la robada a López. En el lugar los agentes demoraron a un menor de edad identificado como Cristian Palacios.

Intervino la fiscal Ana Graciela González de Pacce, del Equipo Fiscal Nº 2, quien ordenó que el adolescente fuera notificado en una causa por “encubrimiento” y entregado a sus padres, con la supervisión del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 3 a cargo de la jueza Vilma Almirón.

En el marco de la investigación para identificar a los demás involucrados, personal de la Comisaría Quinta realizó tareas de inteligencia que derivaron en dos allanamientos, autorizados por el Juzgado de Garantías Nº 3 mediante los decretos Nº 307 y 308.

En una vivienda de la calle Fortín Rivadavia al 4200 , en Resistencia, se secuestró un cargador de arma de fuego, una motocicleta Honda Wave 110 negra sin dominio ni números legibles y varias motopartes.

En un domicilio de pasaje Rivadavia al 4700, en Barranqueras, no se hallaron elementos vinculados directamente al hecho, aunque se secuestraron motopartes varias.

El operativo contó con la presencia del ayudante fiscal Joel Abregú y efectivos de distintas unidades de orden público, bajo la supervisión del comisario inspector Francisco Sosa, supervisor de Zona III.

El jefe de la Comisaría Quinta Metropolitana, comisario principal Isidoro Agustín Cuaranta, destacó la labor de su personal y la colaboración de las distintas áreas policiales para avanzar en la causa.