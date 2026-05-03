Actividades para los adultos mayores en Corzuela

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La Municipalidad de Corzuela llevó adelante una jornada de actividad física destinada a adultos mayores, en el marco de sus políticas de promoción de la salud y el bienestar. La propuesta consistió en una caminata recreativa por distintas calles de la ciudad, acompañados por el profesor conocido como “Cali”.

Durante la actividad, los participantes recorrieron diversos sectores urbanos, disfrutando de un espacio de encuentro, recreación y ejercicio físico. Desde el municipio destacaron la importancia de fomentar hábitos saludables en esta etapa de la vida, resaltando que el movimiento regular contribuye a mejorar la calidad de vida y fortalecer los vínculos sociales.

La iniciativa forma parte de un programa más amplio que impulsa el deporte y la inclusión en la comunidad, especialmente entre los adultos mayores, promoviendo su participación activa en actividades grupales.

Asimismo, desde la organización invitaron a otros vecinos a sumarse a estas propuestas, que se desarrollan de manera periódica y gratuita, con el objetivo de seguir generando espacios de integración y bienestar en la localidad.

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