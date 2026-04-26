Resistencia: un niño quiso comprar un arma por teléfono y que se la manden por delivery

Un nuevo episodio encendió las alertas en el Chaco en medio de la seguidilla de amenazas vinculadas a entornos educativos. Esta vez, la investigación se inició tras una serie de llamados telefónicos a una armería de Resistencia, donde un niño consultó de manera insistente por la compra de un arma de fuego e incluso solicitó la posibilidad de recibirla mediante «delivery».

El hecho ocurrió el 25 de abril y fue reportado por la propietaria del local quien recibió cuatro comunicaciones en el teléfono del comercio. Según consta en las actuaciones del Departamento Cibercrimen de la Policía, la mujer logró registrar uno de los llamados, en el que se escucha una voz infantil realizando consultas concretas sobre la adquisición de una escopeta y las condiciones de entrega.

La situación generó inmediata preocupación debido al contexto actual: en lo que va del año ya se contabilizan más de 130 amenazas o intimidaciones relacionadas con escuelas en toda la provincia, tanto en el área metropolitana como en el interior. Este escenario obligó a reforzar los protocolos de actuación ante cualquier indicio que vincule a menores, armas y posibles situaciones de riesgo.

A partir de la denuncia, personal policial inició tareas de investigación que permitieron establecer que la línea telefónica estaría asociada a un niño de 11 años domiciliado en la capital chaqueña. Tras ubicar a su familia, se determinó que el menor se encontraba bajo el cuidado de su padre, quien posteriormente se presentó en la dependencia policial y fue notificado de las actuaciones en curso.

La causa quedó bajo conocimiento del Equipo Fiscal Nº 6, con intervención de la Línea 102, lo que marca el enfoque integral que buscan darle las autoridades a este tipo de situaciones, donde confluyen aspectos penales, sociales y familiares.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, si bien no se detectaron elementos concretos que indiquen la existencia de un plan inmediato, el tenor de las consultas y el pedido de envío del arma resultan suficientemente graves como para activar todos los mecanismos preventivos.