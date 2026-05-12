El Banco Central compró USD 136 millones este lunes, el monto más alto en lo que va de mayo

El Banco Central (BCRA) compró USD 136 millones este lunes en el mercado de cambios, el monto diario más alto en lo que va de mayo. Con este resultado, el saldo comprador del mes subió a USD 466 millones .

En lo que va de 2026, las compras netas de la autoridad monetaria ya alcanzan los USD 7.617 millones, por lo que superaron la barrera de los USD 7.500 millones. A su vez, las reservas internacionales brutas se ubicaron en USD 46.143 millones, con una mejora de USD 87 millones en la jornada.

El avance de las compras oficiales se dio en medio de una calma cambiaria. El dólar oficial cayó este lunes, tras dos subas consecutivas, y se ubicó por debajo de los $1.400, en un contexto que estuvo marcado por una mayor actividad en el mercado cambiario.