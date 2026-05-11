Empeoró la salud del policía acusado de parricidio y femicidio

El estado de salud del efectivo policial acusado en la causa por parricidio y femicidio volvió a agravarse en las últimas horas, según el nuevo parte médico difundido este martes.

De acuerdo a la información conocida, el paciente presentó nuevamente un cuadro febril, por lo que el equipo médico analiza modificar la medicación con el objetivo de obtener una respuesta favorable.

Además, continúa internado con un cuadro de neumonía y permanece con asistencia respiratoria mecánica, ya que no puede respirar por sus propios medios.

Fuentes vinculadas al caso indicaron también que se evalúa un posible traslado al Hospital Perrando debido a que podría perder la cobertura de su obra social.

Mientras tanto, el acusado recibió durante las últimas horas la visita y el acompañamiento de amigos y allegados.

El cuadro clínico continúa siendo delicado y bajo monitoreo permanente por parte de los profesionales de salud.