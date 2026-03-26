Resistencia, sede de la tercera Cumbre Chaqueña de Ciencia y Tecnología: ¿De qué se trata?

La capital chaqueña recibirá a la tercera edición de la Cumbre Chaqueña de Ciencia, Tecnología e Innovación, un espacio que busca conectar conocimiento, producción y desarrollo en la provincia. La actividad se realizará el viernes 10 de abril, de 8 a 17, en el Centro de Convenciones Gala.

El evento es organizado por el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, que apunta a consolidar un ámbito de intercambio entre distintos sectores vinculados al conocimiento y la economía.

La jornada convocará a investigadores, emprendedores, docentes, estudiantes y representantes del sector productivo, con la intención de generar vínculos que trasciendan el ámbito académico. Entre los ejes principales se destacan la promoción de empresas de base tecnológica y la difusión de proyectos de investigación que se desarrollan tanto en organismos públicos como en universidades.

La inscripción ya está habilitada a través del sitio oficial del ICCTI, aunque también habrá acreditación presencial el día del evento. Además, la actividad contará con transmisión en vivo para facilitar el acceso desde otras localidades.

En ediciones anteriores, la convocatoria superó los 1500 asistentes, lo que anticipa un alto nivel de participación para este año.

La presidenta del organismo, Delfina Veiravé, remarcó el rol estratégico del encuentro y sostuvo que «es una apuesta fuerte del gobierno de la provincia para potenciar los objetivos y metas de desarrollo sostenible para el Chaco, planteados en el plan estratégico».