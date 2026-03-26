La UNNE acompaña y potencia el desarrollo del Plan de Acción 2026/27 en el Gran Parque Iberá

Con la mira puesta en el desarrollo de actividades, inversiones, infraestructura e iniciativas potenciadoras del Gran Parque Iberá, se presentó el Plan de Acción 2026/27 promovido por el Comité Iberá en Corrientes.

El rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larroza, junto al secretario de Relaciones Interinstitucionales, Sebastián Slobayen, el subsecretario de Vinculación y Transferencia Sebastián Sánchez y el vicedecano de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura Fabio Echarri acompañaron la presentación oficial realizada en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno del Plan de Acción en el Gran Parque Iberá 2026/27.

Esta iniciativa estratégica está orientada a continuar el desarrollo integral del Parque Iberá y su área de influencia. El programa contempla la ejecución de obras en distintos municipios, con el propósito de fortalecer la infraestructura y potenciar el crecimiento del Iberá; así lo expuso el coordinador general del Comité Iberá, Sergio Flinta en la presentación formal realizada ante autoridades de gobierno provincial y capitalino, universidad, Turismo, Parques Nacionales, entre otros.

Entre las acciones 2026-2027 del Plan Iberá, se incluyen instancias de capacitación y formación como una continuidad de los trabajos implementados en años anteriores, consolidando un proceso de trabajo sostenido en el tiempo a través del Plan Iberá.

Flinta hizo pública la proyección de ideas y trabajos que ya se realizan -y algunos próximos a ser inaugurados- mostrando a la audiencia, la planificación específica y detallada de cada iniciativa trazada en zona Iberá a través de una proyección didáctica en Power Point (Ver presentación al pie).



La UNNE como eje de acción estratégica en el Proyecto Iberá

Participamos con el rector Larroza de la presentación del Plan Iberá 2026-27 -dijo Slobayen a UNNE Medios– principalmente porque estamos involucrados con muchos de los trabajos y el desarrollo de actividades y acciones que se vienen llevando adelante y que también proyecta a futuro el comité Iberá en todo lo que es área de intervención.

“En ese sentido, la UNNE participa activamente con distintos proyectos, dándole continuidad a los que ya se encaran desde el inicio de la gestión del actual rector, y apuntado principalmente a seguir reforzando la perspectiva territorial de nuestra universidad, con todos los municipios y todas las áreas protegidas de Iberá”.

El funcionario UNNE expuso en el cierre, que esta articulación entre la UNNE y el Comité Iberá incluye la participación de todas las unidades académicas de la universidad, con una visión estratégica que busca continuar fortaleciendo la actual política de gestión de trabajar por una universidad presente en el medio.