Resistencia: Sameep Reparó El Acueducto Carpincho Macho Y Restableció El Servicio De Agua Potable

WhatsApp Image 2025-08-14 at 19.30.32

La intervención sobre un caño de 500 mm en Dónovan al 2100 permitió normalizar el suministro en distintos barrios de Resistencia.

Con la finalización de las tareas, comenzó el restablecimiento progresivo del servicio de agua potable en el barrio Carpincho Macho, Chacras 137 y 214, y en zonas aledañas a la Ruta 11 hasta la rotonda de la Ruta 16.
Los trabajos fueron ejecutados por el Sector Emergencia Calle 13, bajo la supervisión del gerente de Servicios, Maximiliano San Martín.
El presidente de Sameep, Nicolás Diez, pidió disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados y destacó que la obra “redundará en la mejora y optimización del servicio”. Agregó que, una vez culminadas las tareas, “se reinicia el bombeo, se abren las válvulas y el servicio se restablece paulatinamente”.
El coordinador de Zona I, Jonathan Roa, agradeció al personal por “el compromiso y la rapidez” con que resolvieron la situación, mientras que San Martín resaltó que “los agentes trabajaron intensamente para finalizar la reparación en el menor tiempo posible, priorizando el restablecimiento de la prestación”.

