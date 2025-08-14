Detienen a dos mujeres en Barranqueras por extorsionar a un hombre con un video íntimo

Un operativo del Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco terminó con la detención de dos mujeres acusadas de extorsionar a un hombre con la amenaza de difundir un video íntimo. El hecho habría comenzado a principios de este mes y derivó en un perjuicio económico cercano a 1,5 millones de pesos para la víctima.

Según la denuncia radicada en la División Delitos Contra las Personas, el hombre —cuya identidad se mantiene en reserva— declaró que había recibido mensajes vía WhatsApp de una mujer conocida, quien le propuso mantener relaciones sexuales junto a ella y su pareja. La invitación se concretó en un albergue transitorio ubicado sobre la avenida Soberanía Nacional, donde los tres habrían participado del encuentro.

Días después, la víctima comenzó a recibir mensajes amenazantes de una de las participantes, exigiéndole dinero para no difundir un video del acto sexual y para no informar a su esposa. En una primera instancia, el denunciante accedió a entregar 300 mil pesos en efectivo, con la promesa de que el material sería eliminado.

Sin embargo, la extorsión continuó. Poco después, la otra mujer implicada también se comunicó para exigir más dinero. El hombre entregó otros 200 mil pesos, pero las demandas se repitieron hasta alcanzar un monto total aproximado de 1,5 millones de pesos. Ante la escalada de amenazas, decidió acudir a la Justicia.

La Fiscalía Penal N° 3, a cargo del doctor Víctor Recio, dispuso la individualización de los domicilios de las sospechosas y la realización de allanamientos. En la mañana de este miércoles, personal policial irrumpió en una vivienda ubicada en calle Sauce 890 de Barranqueras, donde secuestró dos teléfonos celulares y detuvo a Paola Carina Romano (44) y Yanina Rocío Chara Gómez (30). Ambas fueron notificadas en la causa por supuesta extorsión y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

El procedimiento estuvo encabezado por el jefe de la División Delitos Contra las Personas, comisario Claudio Orlando Ramírez, y el jefe del Departamento de Investigaciones Complejas, comisario principal Raúl Ricardo Pelizardi.