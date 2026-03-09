Habría cambiado la cerradura de una biblioteca escolar y terminó detenida en el ex barrio Emerenciano

Personal policial intervino para restituir el edificio de la biblioteca de la Escuela E.G.P.S. N° 2, luego de que una mujer ocupara el lugar e impidiera el normal funcionamiento del espacio educativo en el barrio Papa Francisco de la ciudad de Resistencia.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Decimocuarta de Resistencia, tras una denuncia presentada por las autoridades del establecimiento escolar. Según informaron fuentes policiales, la implicada —quien había sido dada de baja de su cargo mediante una resolución ministerial— se encontraba dentro del edificio con las aberturas bloqueadas, impidiendo el ingreso de docentes y el normal desarrollo de las actividades en la biblioteca.

Ante la situación, intervino la magistratura del Equipo Fiscal N° 10, cuyo ayudante fiscal intentó inicialmente una mediación para que la mujer abandonara el lugar de forma voluntaria. Sin embargo, al negarse a retirarse, se dispuso la intervención policial para restituir el inmueble.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron controlar la situación, procediendo a la demora de la mujer y a la entrega del edificio a las autoridades de la institución educativa.

Asimismo, un grupo de personas intentó interferir de manera hostil con el trabajo policial, por lo que efectivos de la Comisaría Séptima de Resistencia debieron intervenir para garantizar la seguridad en el barrio Papa Francisco.

La mujer fue trasladada posteriormente a la División Medicina Legal y luego alojada en una dependencia policial, quedando a disposición de la justicia. Tras el operativo, el establecimiento educativo quedó en condiciones de retomar con normalidad sus actividades administrativas y pedagógicas.