Resistencia: IPDUV supervisó el tramo final de las viviendas en la Chacra 214

El vocal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Daniel Monti, constató el avance de obras en la Chacra 214 de la ciudad de Resistencia, donde se ejecuta un conjunto habitacional que se encuentra en la etapa final .

El funcionario supervisó los trabajos y destacó la importancia del control técnico permanente en cada una de las unidades. «Es fundamental garantizar que cada vivienda cumpla con los estándares de calidad previstos, para que las familias adjudicatarias reciban su hogar en condiciones óptimas», expresó.

El proyecto, que fue sorteado en el año 2023, avanza hacia su culminación y permitirá iniciar próximamente el proceso de entrega de las viviendas a las familias beneficiarias.

Desde el organismo señalaron que este tipo de recorridas forman parte del seguimiento que realiza el IPDUV en las distintas obras que se desarrollan en la provincia, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los plazos y la calidad constructiva.