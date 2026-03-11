Fue a sacar el certificado de buena conducta y terminó preso

Un joven de 20 años se presentó en la mañana de este miércoles, en el Departamento Antecedentes Personales, para retirar su certificado de buena conducta, pero terminó detenido, ya que se constató que poseía un pedido de captura desde el año 2022.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 11.30.

El joven había solicitado el certificado a través de la plataforma digital oficial de la fuerza provincial.

Sin embargo, al procesar el pedido, los operarios de la División Orden del Día detectaron que el solicitante persistía en el sistema con un pedido de aprehensión y detención en una causa por presunto delito contra la integridad sexual.

DLa orden de captura había sido insertada en abril de 2022, con intervención del Equipo Fiscal Penal N° 6 de la ciudad de Resistencia.

Tras la consulta con la secretaría de la fiscalía actuante, se dispuso la inmediata notificación de su situación legal, y el joven fue alojado en la Comisaría Segunda, a disposición del magistrado interviniente para la prosecución de las actuaciones judiciales.