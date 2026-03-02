Resistencia : Intentó entregar facturas con cocaína a un detenido y terminó aprehendido

Un joven de 22 años fue aprehendido este lunes por la noche luego de intentar ingresar estupefacientes ocultos entre alimentos destinados a un interno alojado en una dependencia policial de la capital chaqueña.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:15 en la Comisaría Séptima Metropolitana, cuando el ciudadano se presentó con la intención de entregar facturas a un detenido.

Durante el control rutinario de los alimentos, el personal policial detectó cinco envoltorios de polietileno, tipo “bochitas”, que contenían una sustancia blanquecina escondida dentro de los panificados.

Ante el hallazgo, se dio intervención al Departamento Consumos Problemáticos, cuyos efectivos realizaron la prueba de campo correspondiente. El test arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 2,7 gramos.

La Fiscalía Antidrogas N° 1, a cargo de la doctora Andrea Lovey Pessano, dispuso la aprehensión del joven en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes, además del secuestro formal de la sustancia y la continuidad de las actuaciones judiciales correspondientes.