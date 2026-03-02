Trump exigió a las fuerzas de seguridad de Irán que se rindan «o enfrentarán una muerte segura»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incrementó la presión sobre Irán al exigir la rendición de la Guardia Revolucionaria, el ejército y la policía de ese país.

En un mensaje televisado, Trump advirtió a las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas para recibir inmunidad total o «enfrentarán una muerte segura».

Asimismo, el mandatario confirmó que la ofensiva militar, que ha destruido el cuartel general de la Guardia Revolucionaria y golpeado decenas de objetivos estratégicos, seguirá en marcha hasta alcanzar todos los objetivos planteados. «Las operaciones de combate continúan con toda su fuerza y así seguirá hasta que logremos nuestras metas, con objetivos muy claros y contundentes», afirmó.

Trump indicó que la campaña militar es en respuesta a décadas de ataques y amenazas contra Estados Unidos y sus aliados. «Por casi cincuenta años, estos extremistas han atacado a nuestro país mientras gritaban ‘Muerte a América’ o ‘Muerte a Israel’. Son el principal patrocinador estatal del terrorismo. Estas amenazas no continuarán por más tiempo», afirmó.

Además, el presidente estadounidense también se refirió a la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei y de la cúpula militar. «El ex líder supremo de Irán tenía la sangre de miles de estadounidenses en sus manos y fue responsable de la muerte de incontables inocentes en toda la región. Anoche, cuando se anunció su muerte, el pueblo iraní salió a las calles a celebrar», aseguró.

En ese marco, Trump aprovechó la ocasión para dirigirse directamente al pueblo iraní e instarlo a rebelarse contra el régimen. «Llamo a todos los patriotas iraníes que anhelan libertad a que aprovechen este momento, sean valientes y recuperen su país. Estados Unidos está con ustedes», expresó, al tiempo que remarcó que la responsabilidad de transformar el país recae ahora en los iraníes, pero garantizó apoyo internacional: «El resto dependerá de ustedes, pero estaremos a su lado para ayudar».