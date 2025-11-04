Resistencia: el COM detuvo a un hombre buscado por un homicidio

IMG-20251103-WA0012

El individuo tenía pedido de captura activo y fue aprehendido en inmediaciones de Avenida Vélez Sarsfield al 750 de la capital chaqueña. Está acusado de participar en el asesinato de una persona en Buenos Aires y quedó alojado en el Complejo Penitenciario Federal de la capital chaqueña.

Sucedió en momentos que los agentes motorizados realizaban patrullajes preventivos por la zona de la Laguna Arguello y alrededores.

El aprehendido, de 35 años, caminaba por avenida Vélez Sarsfield al 750 cuando fue demorado y tras ingresar los datos personales al Sistema SIFCOP, los uniformados descubrieron que poseía un pedido de captura por “Supuesto Homicidio” a solicitud del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 4 de Capital Federal- Provincia de Buenos Aires de fecha 17/09/25.

Con esta novedad, procedieron a llevarlo a la División Medicina Legal y luego lo alojaron en la Comisaria Octava, pero una vez informada la novedad a la Magistratura solicitante, esta pidió que lo lleven al Complejo Penitenciario Federal.

Más Noticias

llovizna-scaled

Pronostican clima inestable a partir de mañana en el NEA

WhatsApp Image 2025-11-03 at 13.24.39

Detuvieron a un sospechoso por un violento robo a mano armada ocurrido en septiembre en Resistencia

WhatsApp Image 2025-11-03 at 18.35.38 (1)

Secuestran cocaína y marihuana durante un allanamiento en Fontana

Te pueden interesar

llovizna-scaled

Pronostican clima inestable a partir de mañana en el NEA

IMG-20251103-WA0012

Resistencia: el COM detuvo a un hombre buscado por un homicidio

WhatsApp Image 2025-11-03 at 20.55.38

Alfredo González es el nuevo presidente de FECHACO

bbx_816204818_piscina

Laguna Blanca inicia trabajos de mantenimiento en el Complejo Natatorio Municipal

574894730_1252206773612869_122452144254602290_n

La intendente Marcela Duarte fortaleció vínculos con instituciones religiosas y educativas de Tres Isletas