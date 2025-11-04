Resistencia: el COM detuvo a un hombre buscado por un homicidio

El individuo tenía pedido de captura activo y fue aprehendido en inmediaciones de Avenida Vélez Sarsfield al 750 de la capital chaqueña. Está acusado de participar en el asesinato de una persona en Buenos Aires y quedó alojado en el Complejo Penitenciario Federal de la capital chaqueña.

Sucedió en momentos que los agentes motorizados realizaban patrullajes preventivos por la zona de la Laguna Arguello y alrededores.

El aprehendido, de 35 años, caminaba por avenida Vélez Sarsfield al 750 cuando fue demorado y tras ingresar los datos personales al Sistema SIFCOP, los uniformados descubrieron que poseía un pedido de captura por “Supuesto Homicidio” a solicitud del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 4 de Capital Federal- Provincia de Buenos Aires de fecha 17/09/25.

Con esta novedad, procedieron a llevarlo a la División Medicina Legal y luego lo alojaron en la Comisaria Octava, pero una vez informada la novedad a la Magistratura solicitante, esta pidió que lo lleven al Complejo Penitenciario Federal.