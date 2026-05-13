La Legislatura ante una jornada de intensa agenda pero frágiles acuerdos

La Cámara de Diputados afronta una jornada legislativa intensa y atravesada por más interrogantes que certezas. Desde temprano, el recinto concentrará una serie de convocatorias que pondrán a prueba la capacidad de acuerdo entre oficialismo y oposición, en un escenario de fuerte dispersión de prioridades.

La actividad comenzará a las 7.15 con una sesión especial destinada a conformar las salas acusadora y de sentencia de la Comisión de Juicio Político, un mecanismo previsto en la Constitución provincial para analizar denuncias contra altos funcionarios.

La Sala Acusadora tendrá a su cargo la investigación de las denuncias, la designación de una comisión investigadora y la eventual formulación de la acusación. También puede disponer la suspensión del funcionario acusado. Estará integrada por Elda Insaurralde, María Pía Chiacchio Cavana, Nicolás Slimel, María Luisa Chomiak, Atlanto Honcheruk, Santiago Pérez Pons, Sebastián Benítez Molas, Laura Bisonni, Carina Botteri Disoff, Jorge Gómez, Iván Gyoker, Adelaida Maggio, Edgardo Reguera, Samuel Vargas, Maida With y Adrián Zukiewicz.

En tanto, la Sala de Sentencia funcionará como tribunal político encargado de juzgar al funcionario denunciado. Para declarar culpable a un acusado se requerirá una mayoría agravada de dos tercios. La integrarán Analía Flores, Josefina González, Katia Blanc, Luciana Ayala, Rodolfo Schwartz, Luciano Moser, Tere Cubells, Lucas Nass, Rubén Guillón, Ernesto Blasco, Carmen Delgado, Iván García, Alexis Jarenko, María Elena Rodríguez, Carlos Salom y Zulema Wannesson.

EXTRAORDINARIA

A las 7:30 está prevista una sesión extraordinaria cuyo único objetivo será designar representantes oficialistas en el Consejo de la Magistratura, uno de los principales intereses de la bancada Chaco Puede.

La negociación llega precedida de semanas de desacuerdos entre los bloques, que impidieron avanzar con el tema en anteriores convocatorias. El principal candidato para ocupar el lugar vacante es Jorge Gómez, legislador con trayectoria judicial y paso por el Poder Ejecutivo al inicio de la gestión de Leandro Zdero.

Su eventual designación produciría además un corrimiento interno dentro del oficialismo: Gómez dejaría vacante su lugar como suplente y ese espacio sería ocupado por Maida With.

DUDAS

El plato fuerte llegará a las 8 con la sesión ordinaria, aunque su desarrollo todavía aparece rodeado de incertidumbre. Fuentes del oficialismo y de la oposición admitieron que las prioridades legislativas son «muy dispares», por lo que alcanzar consensos para un orden del día aparece, por ahora, como «prácticamente una utopía».

En caso de prosperar algún entendimiento, podría habilitarse la definición de una fecha para la interpelación al ministro de Salud, Sergio Rodríguez, impulsada por la oposición; además de los habituales ingresos de proyectos y definición de preferencias para los próximos encuentros. También, hay algunas expectativas por lograr acuerdos para avanzar, por ejemplo, con las leyes vinculadas al maltrato animal.

La jornada después de la última convocatoria, pautada para las 11, que tiene que ver con la interpelación al administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela. Los antecedentes recientes no son alentadores: la interpelación al ministro Omar Dudik terminó entre acusaciones cruzadas y la del titular del Insssep, Rafael Meneses, ni siquiera pudo comenzar por falta de cuórum.