Pronostican clima inestable a partir de mañana en el NEA

El Servicio Meteorológico Nacional comunicó que las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones podrían verse afectadas por lluvias y tormentas durante los próximos días.

Desde el organismo informaron que durante la tarde del martes llegarían a la región algunas lluvias aisladas, pero las mismas podrían intensificarse posteriormente. El miércoles el panorama sería un poco más complicado en materia de lluvia, y los fenómenos se extenderían hasta el sábado.

En tanto que la temperatura, según el SMN, variará entre los 19°C de mínima y los 22°C de máxima el resto de la semana.