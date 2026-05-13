Detuvieron en Castelli a un hombre acusado de abuso sexual contra un bebé

Un hombre de 41 años fue detenido en la ciudad de Juan José Castelli en el marco de una causa por presunto abuso sexual contra un bebé de un año, informaron fuentes policiales.

La investigación comenzó tras la denuncia realizada por una joven de 23 años, quien manifestó que su hijo habría sido víctima de abuso por parte del acusado. A partir de esa presentación, efectivos de la División Investigaciones Complejas desplegaron tareas para localizar al sospechoso.

Según detallaron, durante la tarde los agentes se dirigieron a una vivienda ubicada sobre calle Sáenz Peña al 700 aproximadamente, donde lograron identificar y detener al presunto autor, cuyas características físicas coincidían con las aportadas en la denuncia.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó notificado de su aprehensión en una causa por “Supuesto Abuso Sexual”, con intervención de la Fiscalía N° 1 de Castelli, a cargo del fiscal Gerónimo Roggero.

Además, se dio intervención a las áreas competentes para brindar asistencia y contención a la víctima y a su entorno familiar.

Por tratarse de una investigación en curso y con una víctima menor de edad, las autoridades mantienen bajo reserva mayores detalles del caso.