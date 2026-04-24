Insólito: enviaron seis crías de pitón por encomienda

El miércoles pasado por la tarde, efectivos del Grupo de Seguridad Vial «Colón», perteneciente al Escuadrón 6 «Concepción del Uruguay, efectuaron un control sobre un transporte de servicio de paquetería y encomiendas, sobre Ruta Nacional Nº14, al kilómetro 164, en la ciudad de San José en Entre Ríos.

Inmediatamente, con apoyo del escáner Nuctech, los uniformados identificaron un paquete, con posible transporte de animales exóticos/ silvestres.

En contacto con el magistrado interviniente, ordenó la apertura de la caja que contenía una conservadora de telgopor, con cuatro potes de plástico, transparentes, y en su interior seis reptiles, que además se encontraban señalizados con los signos de sus respectivos géneros.

Se trata de seis ejemplares de crías de serpientes Boa Contrictora, tres hembras y tres machos, de la especie Pitón Alfombra Diamantina (Moreira Spilota), que fueron puestas en resguardo en la Fundación Tekove Mymba, a cargo del biólogo Juan Paccot.

Intervino la Unidad Fiscal de Colón quien orientó a los funcionarios el traslado y resguardo de los animales.