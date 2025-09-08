Resistencia: detienen a una joven con más de 3,6 kilos de marihuana en Villa Libertad

En un operativo realizado en la tarde de este lunes, efectivos de la División Operaciones Metropolitana de la Policía del Chaco detuvieron a una mujer de 23 años en el barrio Villa Libertad de Resistencia, tras secuestrarle más de 3,6 kilos de marihuana, además de una motocicleta y un teléfono celular.

El procedimiento

El hecho se produjo cerca de las 16 horas, en la intersección de las calles San Lorenzo y Fortín Warner B, luego de que la Policía recibiera un aviso telefónico a la guardia de prevención. La denuncia alertaba sobre una joven que, a bordo de una motocicleta tipo 110, estaría por comercializar estupefacientes en inmediaciones de la salita de primeros auxilios de la zona.

Con esos datos, se montó un operativo que permitió la interceptación de una motocicleta Zanella ZB roja con negro, sin dominio colocado, conducida por una mujer cuyas características coincidían con las descriptas.

Lo incautado

Al solicitarle a la joven que exhibiera sus pertenencias, los agentes constataron la presencia de cinco formatos rectangulares envueltos en bolsas, que despedían un fuerte aroma característico a cannabis. Tras realizar el procedimiento de rigor, se confirmó que se trataba de marihuana con un peso total de 3,608 kilogramos.

Además, se procedió al secuestro de:

La motocicleta Zanella ZB utilizada para el traslado.

Un teléfono celular iPhone 12 color verde agua, que será sometido a pericias.

La detenida

La joven fue identificada como Guillermina Flores Aguirre, de 23 años, domiciliada en Fortín Alvarado al 700 de Resistencia. Por disposición de la Justicia Federal, fue detenida y notificada de su situación legal en carácter de comunicada por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Intervención judicial

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia, a cargo de la doctora Zunilda Niremperger, con la Secretaría Penal y Correccional N.º 1 a cargo de la doctora Verónica Medina.

El procedimiento estuvo supervisado por el comisario César Alegre, jefe de la División Operaciones Metropolitana, quien destacó que el operativo se desarrolló sin incidentes y que los elementos secuestrados fueron remitidos a pericias para ser incorporados como pruebas en la causa.