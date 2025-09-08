Pcia. de la Plaza: dos hombres detenidos tras allanamientos por drogas y armas caseras

En la mañana de este lunes, la Policía del Chaco llevó adelante allanamientos simultáneos en Presidencia de la Plaza, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, que tramita en la Fiscalía Antidrogas N.º 2, a cargo de la doctora Ana Mariaangeles Benítez.

Los procedimientos se realizaron entre las 7:05 y las 10:45 y estuvieron supervisados por el Juzgado de Garantías N.º 5 de Resistencia, mediante las resoluciones judiciales N.º 105 y 106.

Primer domicilio: detención y secuestro de droga y arma casera

En una vivienda ubicada en la Quinta 2 de la planta urbana de Presidencia de la Plaza (coordenadas -26.990648; -59.851721), fue detenido Luis Alfredo Alegre, de 36 años.

En el lugar, los efectivos hallaron:

Un arma de fabricación casera (tumbera) compuesta por dos caños galvanizados, uno de 30 cm envuelto con goma negra y otro de 15 cm recubierto con goma amarilla.

155 envoltorios de cocaína, con un pesaje total de 10 gramos, escondidos en una media de color negro.

Segundo domicilio: drogas y balanzas de precisión

El segundo operativo tuvo lugar en una vivienda de calle pública sin número, frente a la Escuela de Educación Primaria N.º 131 (coordenadas -26.990917; -59.850079), donde fue aprehendido Sergio Darío González, de 45 años.

En ese domicilio se incautó:

58 envoltorios de cocaína con un pesaje total de 16 gramos .

Un envoltorio de cocaína de 39 gramos y otro de 4 gramos .

Tres envoltorios de marihuana de 32, 6 y una cantidad ínfima de gramos, que sumaron en total 38 gramos .

Dos balanzas de precisión, presumiblemente utilizadas para fraccionar las sustancias.

Operativo coordinado

Los procedimientos contaron con la participación de personal de la Comisaría Presidencia de la Plaza, efectivos de la Sección Rural de la localidad, y agentes de la División Operaciones Drogas Peligrosas de Sáenz Peña.

En la supervisión estuvieron presentes el Comisario Mayor Juan Carlos Kowalsky, director de la Zona Interior Sáenz Peña, y el Subcomisario Enrique Foster, de la División Operaciones Drogas Peligrosas de la misma ciudad.

Desde la Policía se informó que no se registraron personas lesionadas durante los procedimientos.

Con estos resultados, la causa seguirá bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá resolver la situación procesal de los detenidos.