El STJ de Chaco aprobó el reglamento para el ingreso de personas trans al Poder Judicial

image-2025-09-08T172855.653

La medida busca garantizar la igualdad de oportunidades y se enmarca en las leyes de cupo laboral trans a nivel provincial y nacional.

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco aprobó el reglamento que permitirá el ingreso de personas trans al Poder Judicial en la categoría de auxiliar administrativo, a través de un concurso independiente del general. La iniciativa quedó formalizada en la resolución 891/25 y será acompañada por charlas informativas a cargo del Centro de Estudios Judiciales y el Centro Judicial de Género para brindar acompañamiento a quienes se postulen.

La decisión se fundamenta en políticas de acción positiva que buscan garantizar los principios de igualdad y no discriminación, contemplando la situación de desigualdad estructural que atraviesa este colectivo. El reglamento establece condiciones específicas de inscripción, examen y criterios de evaluación.

La medida se vincula con la Ley provincial 2934-L y la Ley nacional 27.636 “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, que promueven la inclusión laboral trans en organismos estatales. Con esta resolución, el Chaco se suma a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Chubut, Santa Cruz y La Pampa, además de la Corte Suprema de la Nación y la Procuración General, que ya aplican mecanismos similares.

El reglamento completo se encuentra disponible en el portal oficial del Poder Judicial del Chaco, junto a la documentación para descargar.

