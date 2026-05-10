Primera Nacional: For Ever volvió a perder y no sale del fondo

Chaco For Ever perdió este domingo, como local, 1 a 0 ante Ciudad de Bolívar, por la fecha 13 de la Primera Nacional, y sigue último en la Zona A, en puestos de descenso.

El único gol del partido fue convertido por Federico Peralta, a los 9 minutos del segundo tiempo. El lateral izquierdo de Bolívar entró solo para definir por el vértice del área chica, tras un centro.

Fue una pálida actuación del equipo de Pedro Llorens, que sumó su segunda derrota conseutiva, y consechó apenas 2 puntos de los últimos 12 en juego.

Con este resultado, el Negro sigue último en la tabla, con 7 puntos, a tres de Central Norte de Salta, que perdió contra Deportivo Madryn.

En la próxima fecha, For Ever visitará a Defensores de Bolgrano, el lunes próximo, desde las 15.30.

Luego del partido, algunos simpatizantes albinegros permanecieron en las inmediaciones del estadio Juan Alberto Gracía, con cánticos en contra del plantel y los dirigentes. Se escuchó el clásico «Que se vayan todos, que no quede ni uno solo».