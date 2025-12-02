Resistencia: detienen a dos hermanos que circulaban armados en una motocicleta

185327w850h478c.png

Dos hermanos de 22 y 24 años fueron detenidos este mediodía en Resistencia, luego de que personal motorista de la División COM les encontrara dos armas de fuego durante un control en calle San Lorenzo al 3700.

Pasadas las 11 de este martes, los efectivos interceptaron una motocicleta Motomel blanca y negra, cuyos ocupantes mostraron un evidente nerviosismo al momento de ser identificados. Ante esa actitud, los agentes realizaron una palpación preventiva sobre sus prendas.

Durante la requisa encontraron dos armas: una pistola calibre .22 marca Bersa y un pistolón de fabricación casera calibre 16. Por este motivo, ambos jóvenes fueron trasladados a la División Medicina Legal y luego alojados en la comisaría jurisdiccional.

Finalmente, los dos hombres fueron notificados de su aprehensión en una causa por «Supuesta Infracción al Artículo 189° Bis» del Código Penal Argentino, conforme a lo dispuesto por la magistratura interviniente.

