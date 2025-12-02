Un hombre resultó herido tras un desorden en un festival

Personal de la Comisaria El Tacuruzal desplegó un operativo de seguridad durante la cabalgata y festival en honor a Isidro Velázquez, en Ruta 4 Lote 11 de Pampa Bandera.

De esta manera, mientras patrullaban el predio alrededor de las 18:45, intervinieron en un desorden, donde tres hombres iniciaron una pelea con arma blanca. Como resultado, uno de los involucrados sufrió heridas cortantes de carácter leve y fue trasladado al hospital de Pampa del Indio, donde recibió atención médica.

Los otros dos participantes del desorden fueron demorados en el lugar. Además, un cuarto hombre fue conducido por promover desorden en estado de ebriedad. Durante el procedimiento se secuestraron cuatro armas blancas, dos de ellas con vaina.

La Fiscalía en turno dispuso que los dos principales implicados sean notificados de aprehensión por lesiones con arma, mientras que el tercero fue puesto a disposición del Juzgado de Faltas, desde donde se ordenó que permanezca alojado como contraventor.

 

