Destacan el alcance del programa de salud visual para niños y adolescentes

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, encabezó una nueva jornada del programa de salud visual destinado a niños y adolescentes, donde destacó el trabajo articulado entre Provincia, Nación y municipios para garantizar controles oftalmológicos y la entrega gratuita de anteojos.

Durante su intervención, el mandatario provincial remarcó que el operativo permite no solo realizar controles médicos, sino también entregar los lentes en el mismo día. “El camión está preparado para que los chicos puedan elegir el marco de sus anteojos y llevárselos en el momento, acompañados de sus padres”, expresó. Asimismo, explicó que los casos de mayor complejidad reciben seguimiento y los lentes son entregados posteriormente.

Zdero señaló además la importancia del programa en el ámbito educativo, al asegurar que muchos problemas de aprendizaje o dolores de cabeza en los estudiantes estaban vinculados a dificultades visuales no detectadas. “Esto significa una ayuda para las familias y una solución concreta para los chicos”, sostuvo.

En otro tramo de la conferencia, el gobernador destacó el trabajo conjunto con el Gobierno Nacional y mencionó que, además de este programa, se desarrollan operativos sanitarios y de asistencia en distintas zonas del territorio chaqueño, especialmente en El Impenetrable. Según explicó, las acciones se realizan de manera directa junto al Ejército Argentino y el Instituto de Aborigen Chaqueño, evitando intermediarios.

El mandatario también anunció una nueva etapa del programa, prevista entre el 18 y el 31 de agosto, que marcará el sexto operativo desde su implementación. De acuerdo a los datos oficiales, ya se concretaron más de 6.500 consultas y entregas de lentes a niños de distintos puntos de la provincia.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, valoró el acompañamiento de los municipios y aseguró que la iniciativa representa “un hecho concreto” de articulación entre los distintos niveles del Estado para brindar soluciones sociales a las familias.

El funcionario remarcó que ya se alcanzaron 56 localidades chaqueñas y adelantó que el objetivo es llegar a los 70 municipios en la próxima etapa. También destacó que el operativo beneficia especialmente a comunidades donde no existen oftalmólogos ni acceso cercano a centros de salud especializados.

Finalmente, desde el Gobierno provincial resaltaron que los operativos incluyen además otros servicios, como trámites de DNI y asistencia social, en un esquema de trabajo conjunto entre organismos provinciales y nacionales.