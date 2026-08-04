Resistencia bajo el agua: tormentas y un respiro hacia el jueves con calor y viento

El pronóstico extendido para Resistencia hasta el próximo jueves dibuja un arco que va desde las lluvias persistentes hasta una mejora definitiva, con un marcado ascenso de las temperaturas que llevará el termómetro a los 31 grados. Quienes transiten por las calles de la ciudad deberán prepararse para un arranque de semana con paraguas obligatorio y un cierre que exigirá hidratación y protección solar.

Anoche ya tuvimos la advertencia. Con una temperatura que ronda los 22 grados, se esperan tormentas aisladas pero con una alta probabilidad de precipitación que oscila entre el 40 y el 70 por ciento. Los vientos moderados, de entre 13 y 22 kilómetros por hora, acompañarán un ambiente cargado que anticipa lo que será la tónica del martes. Este martes, la mínima descenderá a 18 grados y la máxima trepará hasta los 26, pero la inestabilidad persistirá.

Durante la mañana, las lluvias y tormentas mantendrán su probabilidad alta, entre el 40 y el 70 por ciento, con temperaturas frescas que no superarán los 19 grados. Hacia la tarde y la noche, el panorama mejora levemente: la probabilidad de precipitaciones cae a un rango del 10 al 40 por ciento, aunque sin desaparecer del todo, y el viento se mantendrá variable, con velocidades que irán de los 7 a los 22 kilómetros por hora. La máxima de 26 grados se sentirá con mayor intensidad en las horas centrales del día.

El miércoles, en tanto, el termómetro marcará una mínima de 17 grados y una máxima de 27, pero la humedad no dará tregua. La mañana arrancará con lluvias y tormentas que nuevamente presentan una probabilidad elevada, del 40 al 70 por ciento, y una sensación térmica fresca que rondará los 17 grados. A medida que avance la jornada, las precipitaciones se volverán más aisladas, con una chance que baja al 10 o 40 por ciento, y el calor irá ganando terreno hasta alcanzar los 27 grados durante la tarde. Lo más destacado de este día será la quietud del viento: las ráfagas apenas superarán los 12 kilómetros por hora, y en algunos momentos podrían ser casi nulas, generando una atmósfera pesada y cargada que invitará a buscar sombra.

Pero el verdadero cambio de escenario llegará el jueves. Ese día, el cielo se despejará de manera definitiva. La mañana aún se presentará nublada, pero hacia la tarde y la noche las nubes se romperán y dejarán paso a un cielo parcialmente cubierto. Las lluvias serán prácticamente inexistentes, con una probabilidad que no superará el 10 por ciento. El dato más relevante será el salto térmico: la mínima subirá a 19 grados y la máxima pegará un estirón hasta los 31 grados, un calor que llegará acompañado de vientos más intensos, con velocidades sostenidas o ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 kilómetros por hora, especialmente durante la segunda mitad del día.

Este giro en las condiciones meteorológicas responde a un cambio en la circulación de los vientos y el avance de una masa de aire más seca y cálida que pondrá fin al período de inestabilidad. Para los residentes de Resistencia, la recomendación es clara: durante los primeros días, extremar las precauciones al circular por calles anegadas y mantener los paraguas a mano; hacia el jueves, en cambio, será momento de proteger la piel del sol intenso y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas. La semana, en definitiva, se presenta como un viaje climático de contrastes, donde la lluvia cederá paso al calor y el viento se encargará de remover el aire estancado, dejando atrás la inestabilidad para dar la bienvenida a un jueves que promete ser el más cálido de la temporada.