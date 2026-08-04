Intensifican la limpieza de canales en Santa Sylvina

Con el objetivo de reducir el impacto de las lluvias intensas previstas por la llegada del fenómeno El Niño, el Gobierno provincial avanza con la ejecución de ejecutando un plan integral de mantenimiento y limpieza de canales rurales en distintos puntos de la provincia.

En ese marco, la Administración Provincial del Agua (APA), junto a Vialidad Provincial y la Municipalidad de Santa Sylvina, supervisaron nuevas intervenciones sobre canales troncales de drenaje pluvial de la localidad, que forman parte del programa de mantenimiento de más de 2.600 kilómetros de canales.

El presidente de la APA, Jorge Pilar, acompañado por el intendente de Santa Sylvina, Diego Calderón, verificaron el avance de los trabajos y coordinaron nuevas acciones para optimizar el sistema de escurrimiento hídrico tanto en el área urbana como en la zona rural de la localidad.

Desde el Gobierno remarcaron que estas tareas se enmarcan en la estrategia impulsada para fortalecer la infraestructura hídrica mediante el mantenimiento preventivo de los principales canales de drenaje, con el propósito de minimizar riesgos de anegamientos, proteger la producción y brindar mayor seguridad a las comunidades frente a eventos climáticos de gran magnitud.

Las autoridades recorrieron el Canal 1, un conducto clave que atraviesa Santa Sylvina de norte a sur y permite el drenaje de las aguas provenientes del casco urbano y de los campos aledaños.

Allí se ejecutarán trabajos de limpieza y adecuación hidráulica a lo largo de 21 kilómetros, con el objetivo de mejorar la capacidad de escurrimiento y garantizar un funcionamiento eficiente del sistema.

Además, se supervisaron las tareas que se llevan adelante en los canales 7 y 8, donde se realizan intervenciones similares sobre un tramo total de 8 kilómetros, complementando el esquema de mantenimiento previsto para la localidad.

Los trabajos se desarrollan de manera articulada entre distintos organismos del Estado. La Dirección de Vialidad Provincial aporta la maquinaria pesada para la ejecución de las obras; la Administración Provincial del Agua está a cargo de la planificación, dirección técnica y supervisión; mientras que la Municipalidad de Santa Sylvina colabora con equipos técnicos y logísticos para asegurar el normal desarrollo de las intervenciones.