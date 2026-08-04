Quintela, sobre un eventual gobierno peronista a partir de 2027: «Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar»

En medio de la discusión legislativa para flexibilizar los límites a la compra de campos por parte de extranjeros, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtió al sector empresarial y a los mercados financieros sobre el rumbo que tomaría un eventual gobierno del peronismo tras las elecciones presidenciales de 2027 .

«Hay que avisarles a los inversores: el peronismo va a revisar absolutamente todo. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Vamos a recuperar», señaló Quintela durante una entrevista en El Destape Radio.

Las declaraciones del mandatario riojano se producen en la previa del debate en el Congreso de la Nación sobre la Ley de Tierras, un proyecto con el que el Ejecutivo busca desregular el acceso y tenencia de tierras rurales por parte de capitales internacionales.