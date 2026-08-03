Mitigar El Niño y reforzar la seguridad, ejes de la llegada de funcionarios nacionales

Resistencia será hoy epicentro de las discusiones estratégicas del Norte al albergar las deliberaciones del II Consejo Regional de Seguridad Interior. La cita, que convoca a las máximas autoridades nacionales y a los representantes del Noreste Argentino, centrará sus debates en dos ejes de vital trascendencia para el desarrollo y la protección ciudadana: la puesta en marcha de protocolos federales para mitigar el impacto del fenómeno climático El Niño y el fortalecimiento de las políticas de seguridad operativa, control fronterizo y lucha contra el crimen transnacional.

La apertura oficial del cónclave está encabezada por el gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Zdero, quien ejerce de anfitrión de una comitiva del Poder Ejecutivo Nacional integrada por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El encuentro cuenta además con la participación de los gobernadores de las provincias vecinas y de los respectivos titulares de las carteras de seguridad del área del NEA, consolidando un esquema de articulación interjurisdiccional para abordar problemáticas compartidas.

EL NIÑO

Se espera la presentación del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, desarrollado por la Agencia Federal de Emergencias. Expuesto por el director ejecutivo del organismo nacional, Santiago Hardie, el plan traza una hoja de ruta orientada a reforzar la articulación entre la Nación y las provincias ante el riesgo de inundaciones y otros eventos derivados de El Niño.

La iniciativa busca articular las capacidades operativas de la Nación con las demandas puntuales de los municipios de la región, expuestos históricamente a severas variaciones hidrológicas producto de este patrón macroclimático. La evaluación de las dinámicas hídricas y el impacto ambiental resulta clave para las provincias ribereñas del NEA, por lo que la reunión plenaria permite consensuar prioridades presupuestarias y logísticas que reduzcan los niveles de vulnerabilidad poblacional. En ese marco, los mandatarios y funcionarios coinciden en la necesidad de sostener un monitoreo permanente y estructurado que anticipe los efectos destructivos de las precipitaciones sobre los cascos urbanos y los sectores productivos primarios.

La agenda vespertina del Consejo aborda la compleja realidad operacional que caracteriza a la frontera norte, con especial énfasis en el tránsito regular, la prevención de ilícitos internacionales y la supervisión del transporte aéreo irregular.

Para enriquecer este análisis, el encuentro cuenta con la presencia del ministro del Interior de la República del Paraguay, Enrique Riera Escudero, en calidad de invitado especial.