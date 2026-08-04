Tras el crimen de Julián Álvarez Guardia, salieron a la luz fotos, chats y publicaciones atribuidas a la principal sospechosa

Mientras la investigación por el homicidio de Julián Álvarez Guardia avanza en la Justicia, familiares y amigos del joven iniciaron una fuerte campaña en redes sociales para reclamar Justicia. En las últimas horas comenzaron a difundirse conversaciones, fotografías y antiguas publicaciones atribuidas a la principal sospechosa que, según el entorno de la víctima, evidencian el contexto de violencia que atravesaba la relación y que habría sido la antesala del crimen.

Con el hashtag #JusticiaPorJulián, las redes sociales se llenaron de mensajes en memoria del joven de 29 años. En una de las publicaciones más compartidas puede leerse: «Es fácil atacar a una víctima que ya no puede defenderse. Pero lo que nunca imaginaron es que detrás de Julián hay una familia, amigos y miles de personas que no lo vamos a dejar solo. Hoy todos vamos a ser su voz. Vamos a pedir verdad, justicia y que su historia no quede en el olvido. Por vos, Julián. Porque tu voz ahora es la nuestra. Hasta que haya Justicia».

Pero además del pedido para que el hecho no quede impune, allegados del joven comenzaron a exponer distintos elementos que, según sostienen, reflejan la violencia que Julián venía padeciendo desde hacía tiempo. En varias publicaciones aparecen capturas de conversaciones de WhatsApp en las que el propio joven mostraba a sus amigos lesiones y golpes que, presuntamente, había recibido durante julio de este año.

Las publicaciones también incluyen imágenes de un parabrisas destruido, un episodio que ya había sido mencionado por DataChaco como uno de los tantos hechos de violencia que, según personas cercanas a la pareja, marcaron la relación antes del desenlace fatal. En ese sentido, amigos de la víctima sostienen que el homicidio no fue un hecho aislado y aseguran que «esto lo buscaste, lo planeaste y lo ejecutaste sabiendo lo que hacías», frase que acompaña varias de las publicaciones difundidas en las últimas horas.

Otro de los aspectos que comenzó a viralizarse fueron antiguas publicaciones atribuidas a V.L.C., principal sospechosa del crimen. Entre ellas aparece una imagen compartida en diciembre de 2025 con la frase: «Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida». En otra publicación podía leerse: «No entiendo a las que llevan una Labubu (un peluche) en el bolso, yo llevaría una Glock (en referencia al arma de fuego)». Estas imágenes son difundidas por allegados de Julián como parte del contexto que, a su entender, describía la personalidad de la joven.

Mientras tanto, también trascendió —aunque todavía no existe confirmación oficial sobre ese punto— que Julián habría presentado al menos dos denuncias por violencia de género, una en 2024 y otra en 2025, contra quien era su pareja. Personas cercanas al joven sostienen que esas presentaciones no habrían tenido un avance significativo en la Justicia.

La investigación

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía y la Fiscalía, el domingo por la mañana ambos mantuvieron una discusión en la vivienda de Julián Álvarez Guardia, donde vivía con su mamá y, en ese contexto, la joven le habría asestado una puñalada en el lado derecho del tórax.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, por su amigo quien también era su cuñado, hermano de la joven acusada del crimen. Allí, fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció horas después debido a la gravedad de la lesión. Posteriormente, la mujer fue detenida y permanece a disposición de la Justicia.