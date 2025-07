“Resistencia Baila” vuelve a las plazas: baile, salud y comunidad en un evento pensado para toda la familia

La segunda edición del programa “Resistencia Baila” comienza este domingo en la Plaza España. Más de 15 instructores se suman a la iniciativa que propone actividad física, música y diversión gratuita para toda la comunidad. También habrá cortes de pelo, frutas, licuados y hábitos saludables.

El movimiento, la alegría y la integración vuelven a copar las plazas de Resistencia con el regreso de Resistencia Baila, una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad. Este domingo 20 de julio, desde las 16 horas en la Plaza España, arranca la segunda edición de un evento que combina actividad física, baile y recreación para todas las edades, con un formato libre, gratuito y pensado para fortalecer los lazos familiares y sociales.

“Cuando vine hace dos meses a la radio, les prometí que cuando arrancáramos el baile iba a volver con la invitación. Y acá estamos cumpliendo”, dijo entre risas el subsecretario de Deportes Fabián Maffei, quien visitó los estudios de Radio Provincia junto a parte del equipo de instructores que integran la iniciativa.

De plaza en plaza: un calendario para moverse y compartir

El programa se desarrollará durante cinco domingos consecutivos en diferentes espacios públicos de la ciudad. Las fechas ya están definidas:

20 de julio : Plaza España

27 de julio : Plaza 9 de Julio

3 de agosto : Plaza Belgrano

10 de agosto : Paseo Sur

17 de agosto: Plaza 25 de Mayo

La propuesta es abierta y gratuita, no requiere inscripción previa. “Solo hace falta venir con ganas, ropa cómoda y ganas de moverse. No importa la edad, no importa si sabés bailar o no, los profes se encargan de que todos puedan participar”, explicó Maffei.

Ritmo, salud y un espacio de encuentro

El evento no solo convoca a bailar, sino que además integra propuestas saludables bajo el programa “Nutrí tu vida”, que incluye hidratación, frutas, licuados y hábitos alimentarios saludables. Además, habrá una posta de peluquería para peinados y cortes gratuitos, principalmente para los más chicos.

“El objetivo es brindar un espacio gratuito y de calidad para toda la familia, promover la actividad física y la vida saludable en un contexto amigable. Es un momento para compartir, para sociabilizar y para sentirse bien”, resumió el funcionario.

Los instructores: experiencia, calidez y pasión por el baile

La jornada cuenta con la participación de más de 15 instructores voluntarios, profesionales del baile y del fitness, que coordinan las clases y motivan al público. En la presentación estuvieron presentes tres de ellos:

Eli Duarte, referente del folclore local, convocó a todos los grupos y peñas a sumarse. “El que no se anima a bailar, igual lo sacamos a la pista. La idea es que nadie se quede afuera, ni siquiera los adultos mayores. Hacemos domingo en familia, así los nietos traen a los abuelos, y todos participan”, comentó.

Por su parte, Joana Gutiérrez, del gimnasio Manía Fitness, destacó el enfoque recreativo y familiar del evento: “No hay requisito para venir, solo ganas. El año pasado arrancaron con vergüenza y terminaron a puro baile, con una gran final en el Parque de la Democracia. Esto ayuda a que la gente se desestrese, disfrute y fomente la salud de forma divertida”.

Finalmente, Carlos Ramos, instructor colombiano especialista en rumba terapia, se mostró emocionado por formar parte del equipo. “En Colombia trabajaba en las plazas con la municipalidad y acá también se me dio la oportunidad. Lo mío es rumba terapia, que no es solo baile, es una terapia mental. Cuando suenan los tambores el cuerpo se mueve solo, es contagioso”, contó con entusiasmo.

Más que baile: una experiencia social

Los instructores coincidieron en la importancia de la actividad física y el baile como herramienta para mejorar la calidad de vida, especialmente en adultos mayores. “La danza es el ejercicio más completo, porque activa el cuerpo y la mente. Cuando bailás, dejás de pensar en los problemas y empezás a disfrutar el momento”, explicó Ramos.

Además, resaltaron el valor de la sociabilización que generan estas actividades. “Los grupos se forman solos, después se organizan para ir juntos, se acompañan, se generan vínculos. Eso también es salud”, comentó Gutiérrez.

La invitación está hecha

“Resistencia Baila” es mucho más que un evento deportivo: es una propuesta de integración, recreación y cuidado de la salud a través del movimiento y el encuentro. El municipio apuesta a consolidar este espacio como una política pública sostenida en el tiempo.

El primer encuentro será este domingo 20 de julio a las 16:00 horas en la Plaza España. Los siguientes domingos el baile recorrerá otras plazas de la ciudad.

“No hace falta ser un bailarín profesional, solo tener ganas de pasarla bien. Los esperamos a todos, con calzas, jogging, zapatillas o lo que tengan a mano. Lo importante es venir y moverse”, concluyó Maffei.