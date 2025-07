Margarita Belén se prepara para vivir la 15° edición del Festival del Chipacuerito y la Torta Parrilla

Tradición, fe, cultura y gestión: el intendente Javier Martínez habló del presente y futuro de la localidad

Este domingo 20 de julio, Margarita Belén será escenario de una de las celebraciones gastronómicas más esperadas del Chaco: la 15° edición del Festival Provincial del Chipacuerito y la Torta Parrilla. El evento, ya convertido en una marca registrada de la localidad, reunirá a cocineros tradicionales, emprendedores, artesanos y vecinos en una jornada que combinará competencia culinaria, tradición y encuentro familiar.

El intendente Javier Martínez, en una extensa entrevista con Radio Provincia, repasó los detalles del evento y también abordó diversos temas de gestión, política y la situación actual de Margarita Belén.

Una fiesta popular con identidad propia

El festival del chipacuerito y la torta parrilla nació hace 15 años como una iniciativa de la Asociación Civil Amigos de Margarita Belén. Desde entonces, salvo la interrupción en 2021 por la pandemia, se realizó ininterrumpidamente.

“Este año será una edición especial: es la edición campeones. Se enfrentarán los ganadores de las 14 ediciones anteriores en un concurso que no solo premia el sabor, sino también la higiene, la presentación y el montaje del stand”, explicó Martínez.

El intendente detalló que el evento se realizará en la Avenida 17 de Agosto, la principal arteria de Margarita Belén, y abarcará tres cuadras completas debido a la gran cantidad de emprendedores y puestos gastronómicos que se suman cada año. “Tuvimos que ampliar el espacio porque tendremos más de 250 emprendedores y artesanos. Es una oferta enorme para la comunidad y para quienes nos visitan”, destacó.

Además, la jornada contará con espectáculos musicales desde las 15 horas, comidas típicas, puestos de full track y actividades para toda la familia. El cierre será con un gran festival artístico popular.

Un homenaje necesario: el recuerdo del «Pollo» Bernal

En esta edición del festival, la comunidad rendirá homenaje a José “Pollo” Bernal, uno de los impulsores históricos de la fiesta y referente cultural de Margarita Belén, fallecido recientemente. Bernal fue el creador de la revista Algodón, donde registró parte de la historia local, el cooperativismo y las tradiciones del pueblo.

“Vamos a hacer un reconocimiento especial a su familia durante el festival. El Pollo fue un rescatador de la memoria colectiva y parte fundamental de esta fiesta popular”, expresó Martínez.

Gestión municipal: seguridad, salud y servicios

Más allá del evento, el intendente aprovechó la entrevista para repasar los ejes de su gestión. “Desde el primer día planteamos un modelo de municipio que no se queda solo en la recolección de residuos o en cortar el pasto. Nos involucramos en temas que son esenciales para la vida de nuestra comunidad, como la seguridad y la salud”, sostuvo.

Margarita Belén cuenta actualmente con una guardia urbana de 40 agentes municipales, que realizan patrullajes en moto, camionetas y a pie, en articulación con la Policía de la provincia. Además, la localidad dispone de un sistema de monitoreo con 60 cámaras instaladas en puntos estratégicos, lo que permitió reducir notablemente los índices delictivos.

“No reemplazamos a la policía, pero sí colaboramos. Esta política de prevención funciona y los números lo demuestran”, explicó.

En el ámbito de la salud, el municipio lanzó un Plan Municipal de Prevención Sanitaria, que recorre los hogares para realizar controles, evitar enfermedades y descomprimir el sistema sanitario. “La prevención es fundamental. Si logramos evitar una enfermedad, evitamos que ese vecino tenga que llegar al hospital”, dijo.

La recuperación de la cooperativa El Triunfo

Otro punto destacado fue la recuperación de la histórica cooperativa algodonera El Triunfo, que estuvo a punto de ser disuelta por intervención judicial y que hoy se encuentra saneada.

“El algodón ya no se produce más en Margarita Belén, pero logramos frenar la disolución de la cooperativa, recuperamos su matrícula y hoy está activa. Allí funciona el almacén popular, se reactivó la balanza pública y ahora proyectamos un espacio gastronómico que va a generar empleo”, contó Martínez.

El desafío, dijo el jefe comunal, es diversificar la actividad productiva y encontrar nuevos horizontes para la cooperativa, adaptándola a la realidad actual.

Relación con la provincia y el debate sobre el rol del Estado

Consultado sobre la relación con el gobernador Leandro Zdero, Martínez reconoció que existen demoras en algunas respuestas institucionales y marcó diferencias ideológicas con el actual gobierno provincial.

“Nosotros creemos en un Estado presente, que garantice salud, educación, cultura y seguridad. No compartimos esa idea de que el Estado debe achicarse o retirarse. Defendemos un Estado que cuide y contenga a los sectores más vulnerables”, sostuvo.

También se refirió a la necesidad de separar lo institucional de lo partidario: “Hay que trabajar para que las diferencias políticas no empañen la gestión. Nosotros invitamos al gobernador al aniversario de Margarita Belén, el año pasado vino, este año no. Queremos creer que no fue por razones políticas”, remarcó.

El futuro del justicialismo y la construcción de la unidad

En el tramo final de la entrevista, Javier Martínez habló sobre la situación interna del Partido Justicialista chaqueño. Como presidente del PJ en Margarita Belén y dirigente joven, afirmó que hay un proceso en marcha para renovar la conducción partidaria y construir una lista de unidad de cara a las elecciones nacionales.

“Estamos trabajando en la unidad. Hay tensiones, como es lógico, porque los espacios son pocos, pero Coqui (Capitanich) abrió el debate y eso es importante”, señaló.

Consultado sobre su futuro político y la posibilidad de ser candidato a gobernador en 2027, respondió:

“Hoy es prematuro hablar de eso. Algún día me gustaría, claro que sí. Pero ahora el foco está en defender al pueblo chaqueño, enfrentar este modelo nacional de ajuste y preparar la mejor propuesta legislativa para octubre.”

Invitación abierta

El intendente cerró la charla con una invitación a toda la comunidad:

“El domingo los esperamos en Margarita Belén. Es un evento gratuito, organizado con recursos propios del municipio, en conjunto con la Asociación Amigos de Margarita Belén. Queremos que sea una fiesta para toda la familia, para compartir entre amigos y celebrar nuestra cultura. Nos van a encontrar trabajando y con un pueblo que crece, con identidad y con esperanza.”