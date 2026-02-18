Detuvieron a un hombre que enviaba imágenes de contenido sexual a una nena de 11 años

En la mañana de este miércoles, personal del Departamento Cibercrimen llevó adelante un allanamiento en una vivienda de La Leonesa, que culminó con la aprehensión de un hombre de 29 años y el secuestro de un teléfono celular, presuntamente utilizado para cometer el ilícito.

La investigación se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 25 de noviembre de 2025, por un hombre de 39 años, quien manifestó que su hija de 11 años, habría mantenido comunicaciones a través de WhatsApp con un abonado, que le fue facilitado mediante un perfil de Instagram.

Tras investigaciones, el supuesto autor habría enviado imágenes de contenido sexual, además de realizar preguntas inapropiadas relacionadas con la rutina diaria de la menor.

Asimismo, por la forma de expresarse y el contenido, se presumía que podría tratarse de una persona adulta. Luego de tareas investigativas, se obtuvo información relevante a las pocas horas.

Posteriormente, personal especializado recabó información que incluyeron análisis de información digital, impacto de antenas telefónicas y geolocalización, lo cual permitió identificar al presunto administrador de la línea investigada y establecer su domicilio particular.

Con los elementos reunidos, se solicitó la correspondiente orden de allanamiento, que fue otorgada por el Juzgado de Garantías N° 1, a requerimiento del Equipo Fiscal N° 13. Finalmente, detuvieron al hombre de 29 años y secuestraron un teléfono celular.