Barranqueras: el gobierno provincial inició obras de enripiado para mejorar la conectividad

El Gobierno del Chaco, a través de Vialidad Provincial, ejecuta trabajos claves para mejorar la transitabilidad y dar respuesta a la demanda de los vecinos de Barranqueras.

El Gobierno del Chaco, a través de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), inició la obra de enripiado de 20 cuadras en la ciudad de Barranqueras, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y fortalecer la conectividad en distintos sectores de la localidad.

Los trabajos comenzaron en la intersección de las calles Juan B. Justo y Lapacho, y forman parte de un programa que contempla intervenciones en varias zonas de la ciudad portuaria. La iniciativa surge a partir de reiterados pedidos de vecinos con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad.

El subadministrador de la DVP, Gustavo De Martini, explicó que la intervención responde a la necesidad de dar soluciones concretas. “Es una decisión del Gobernador Zdero, atender la demanda de los vecinos, dar respuestas y llegar con soluciones. Se trata de una obra necesaria para garantizar mejores condiciones de circulación. La idea es que cada barrio tenga al menos una salida que permita acceder al pavimento”, indicó.

Además, remarcó que el organismo provincial decidió avanzar con los trabajos para dar respuesta directa a los habitantes de Barranqueras, priorizando sectores que presentan mayores dificultades de acceso.

El enripiado cobra especial relevancia debido a que en el área intervenida se encuentran instituciones clave como un centro de salud, establecimientos educativos y el hospital local, lo que permitirá mejorar el acceso a servicios esenciales.

Por su parte, Hugo Maldonado, de Derechos Humanos del gobierno provincial, acompañado de los concejales Juan Chaussivert y Silvina Salinas; Jonathan Roa de Sameep; Carina Batalla y Roberto Moraes, de Ñachec, valoró la ejecución de la obra y destacó la importancia de atender demandas históricas de los vecinos. En ese sentido, subrayó que el programa de obras impulsado por la DVP y otros organismos provinciales apunta a dar respuestas concretas en territorio.

En tanto, la administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, celebró el inicio de los trabajos y resaltó la importancia del mantenimiento integral de la infraestructura urbana. Asimismo, señaló la necesidad de acompañar estas intervenciones con más trabajos, fundamentales para evitar anegamientos ante lluvias intensas.