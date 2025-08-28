Residentes: “Deben Cumplir Un Cuarto Año Obligatorio De Servicio, En El Lugar Que Determine El Estado”

El ministro de Salud del Chaco, Sergio Rodríguez, se refirió este jueves a la situación de los trabajadores residentes del Hospital Perrando y remarcó la vigencia del marco normativo que regula el sistema de residencias desde 2002.

“La normativa establece que aquellos profesionales que completan el tercer año de su formación y obtienen su título de especialistas, deben cumplir un cuarto año obligatorio de servicio en el lugar que determine el Estado”, remarcó.
El funcionario señaló que al ingresar a la residencia, los médicos rinden un examen de admisión y firman un compromiso en el que se garantizan beneficios previsionales, jubilatorios y laborales. “El Estado chaqueño asegura todos los derechos establecidos, siempre que se cumpla con la obligatoriedad de prestar servicio donde sea necesario”, indicó.

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE “NORMALIZÓ” QUE LOS PROFESIONALES DECIDAN DÓNDE QUIEREN CUMPLIR EL SERVICIO Y NO ES ASÍ
Rodríguez advirtió que en los últimos años “se normalizó que los profesionales decidan dónde quieren cumplir el servicio, cuando la verdadera necesidad no es del ministerio sino de la población, que vive en los lugares donde más se requiere atención”.
En este sentido, subrayó que el desafío es garantizar una cobertura territorial integral, especialmente en comunidades con accesibilidad reducida, que merecen la misma calidad de atención que quienes residen en las grandes ciudades.
Asimismo, destacó que el Ministerio de Salud, junto con el Gobernador Zdero, sostiene una mirada objetiva y un fuerte compromiso de garantizar la atención sanitaria a todos los chaqueños, independientemente del lugar donde vivan.
Por último, precisó que el porcentaje de residentes que no aceptó la obligatoriedad es mínimo y que se está trabajando en alternativas consensuadas que resulten beneficiosas tanto para los profesionales como para la población que necesita el servicio.

