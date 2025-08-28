Docentes bibliotecarios: inicia la inscripción para interinatos y suplencias 2025

El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación de Bibliotecas, comunica a docentes bibliotecarios de toda la provincia la apertura de inscripción para aspirantes a interinatos y suplencias, Periodo Ordinario 2025, para listas 2026. La misma se llevará a cabo desde el 1 de septiembre y hasta el 15 de octubre.

La inscripción puede realizarse a través de la plataforma Tu Gobierno Digital – aplicación SIE, ingresando a Junta de Biblioteca – Interinatos y suplencias – Nueva inscripción; completando allí la inscripción electrónica, subiendo la documentación en formato PDF y en las solapas correspondientes. También puede hacerse por correo postal, enviando por cualquier medio de correo postal el formulario de inscripción y la documentación a presentar a: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -.Junta de Clasificación de Biblioteca – Gobernador Bosch 99- Nave 3 – Resistencia 3500- Chaco. O bien de manera presencial, personalmente o por terceros autorizados, en el horario de 8 a 15 en la sede de la mencionada Junta, sita en calle Gobernador Bosch 99- Nave 3.

Por consultas, escribir a juntacbcas@gmail.com

